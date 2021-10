El musical 'THE PROM' no busca hacer activismo por la comunidad LGBT y sí hablar de amor propio

A cuatro semanas del estreno en México del musical de Broadway, 'The Prom', su productor y director, Chema Verduzco, se confesó orgulloso del trabajo que están realizando en cada área y dirección del montaje, aunado a la adaptación que se ha realizado para que el público mexicano se sienta identificado con cada personaje.

En este tesón y con una historia que habla de amor por sí mismo, amor a la profesión y, con claridad, de ese amor universal que lleva a una pareja del mismo sexo a salir adelante, Chema Verduzco fue claro al asegurar que 'The Prom' no busca hacer activismo por la comunidad LGBT con esta faceta de su historia donde dos jóvenes mujeres se aman y luchan por ello. En este sentido, precisó que su musical hablará de algo más allá de pronunciarse a favor de la comunidad LGBT.

Exitoso en Broadway, el musical 'The Prom' contará dos historias principales, uno con un grupo de exitosos actores de teatro que se ven en la necesidad de emigrar de la Ciudad de México a la provincia de Salamanca, situación que los enfrentará a retos profesionales y personales. A esto se sumará la historia de dos jovencitas, enamoradas e imposibilitadas de decir abiertamente a todo el mundo qué sienten una por la otra.

Ante esto y en referencia directa a la actualidad en México, sumado a diversos movimientos sociales que apoyan a las parejas del mismo sexo, Chema Verduzco expresó que sí y qué no es 'The Prom' como propuesta escénica.

"Primero que nada quiero decir que no es una obra activista, no estamos haciendo activismo. Es una obra en la que te cuentan una historia de amor de dos chavitas que no las dejan ir a su fiesta de graduación juntas y el tema, por ende, lleva al tema de la orientación sexual de estas personas, pero en ningún momento queremos crear esta idea de '¡Sí, somos activistas!', no."

"Queremos que la historia dé otra cosa, aunado a que es padrísimo acercarnos a la comunidad y es momento de contar esas historias, es la sociedad en la que vivimos. Cuando yo crecí, qué mejor hubiera sido ver a dos personas del mismo sexo tener una relación en una película, como lo ves en las películas de princesas y príncipes.", indicó Chema Verduzco entrevista a El Heraldo de México.