Karla Díaz confiesa cómo Belinda le arruinó su carrera como solista | VIDEO

Karla Díaz saltó al mundo del espectáculo gracias al grupo Jeans, pero cuando este se disolvió, la cantante tenía la oportunidad de comenzar una carrera como solista, pero todo se vino abajo cuando pensó que ya tenía una oferta laboral terminó por cancelarse poco antes de poder estampar la firma con la disquera.

Después de vivir sus mejores momentos arriba del escenario, Karla saldría de la agrupación para comenzar a tocar puertas con la intención de comenzar una carrera como solista y con esto poder seguir en el mundo del entretenimiento activa; pero no todo salió como lo esperaba, ya que al no tener los beneficios con los que cuentan las grandes celebridades terminó por quedarse sin la oportunidad de un contrato con una discográfica.

Durante su participación en “La Cotorrisa”, la conductora de “Pinky Promise” confesó el verdadero motivo por le que se vino abajo su oportunidad como solista cuando salió de la agrupación femenina, siendo Belinda la que tomaría la oportunidad que sentía que estaba cerca de cerrar.

La historia

Durante la sección del “Anecdotario”, Karla terminó por abrirse y revelar lo difícil que fue para ella el poder continuar con su carrera como solista cuando dejó Jeans, esto después de escuchar la pregunta sobre el momento más vergonzoso de su carrera, donde salió a relucir el nombre de la futura esposa de Christian Nodal.

“Está muy triste, porque acaba el grupo, estoy valiendo madres, literal. Uno sale de un grupo donde piensas que ya tienes fama y toda la cosa. Tuvimos que buscar en otro lugar, empecé a tocar puertas en disqueras para ver si ya me lanzaba de solista, pero todo mundo me bateaba. Empecé a hacer unas canciones de solista y corta A, a la semana, una disquera, firma a Belinda y me dicen ‘gracias por participar, obviamente tenía a Belinda que tiene carrera de toda la vida”, explicó a Slobo y Ricardo.

Después de esta historia, la conductora de “La Más Draga” dejó claro que esta historia fue la que hizo que se alejara del mundo de la música para comenzar a hacer una carrera en el mundo de la conducción, esto teniendo en cuenta que no iba a ser actriz.

