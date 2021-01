"Sobraron dosis" Ricky Muñoz de Intocable niega haber pagado por vacuna contra COVID-19

Luego de la polémica generada tras las declaraciones del vocalista de Intocable, Ricky Muñoz es él mismo quien se retracta de sus declaraciones y asegura que sí se vacunó pero no fue gracias a sus “palancas” sino por cuestión de suerte.

Fue por medio de una transmisión en vivo que el intérprete de temas como “Eres mi Droga, Sueña, Y todo para qué, El perdedor y Fuerte No Soy”, entre muchas otras más, reveló cómo fue que se hizo acreedor a una vacuna contra la COVID-19.

Fue suerte

Fueron cientos de comentarios en su contra, por tal motivo Ricky Muñoz aclaró que no fue gracias al influyentismo que tuvo acceso a la tan codiciada vacuna contra la COVID-19.

El vocalista de Intocable se puso la vacuna en el Estado de Texas y aseguró que todo fue producto de suerte ya que la oportunidad de vacunarse fue anunciada por el personal médico de aquel Estado pues sobraron dosis.

“Llegó el cargamento para los doctores, las enfermeras, como debe ser, no sé cómo se manejó al principio eso porque se supone que todos los doctores de primera línea dijeron ‘esto es lo que se ocupó y sobró'. Eso fue lo que pasó, señores, sobró, y lo postean en Facebook. Que ‘vamos a estar poniendo la vacuna contra el COVID en tal dirección’, era llegar, te parabas en fila, y había una fila larguísima, no nomás yo me la puse, se la pusieron muchos ciudadanos y no le quitamos a nadie la inyección”. Fue lo que dijo Ricky Muñoz en su transmisión en vivo.

Además el cantante de música norteña también aprovechó la transmisión para aclarar que dicha dosis no le había costado absolutamente nada pues aunque dijo que había pagado 20 dólares, él se refirió al costo de la gasolina que cargó a su automóvil para poder llegar hasta el lugar en donde le aplicaron la vacuna.

