A esto se dedicaba Emma Corrin antes de interpretar a Diana de Gales en “The Crown”

Emma Corrin se dio a conocer a nivel mundial gracias a su interpretación del papel de la princesa Diana de Gales en la serie de Netflix, The Crown, sin embargo esta joven actriz se dedicó a otras actividades antes de ser reconocida por su excelente trabajo en la serie.

En los inicios de su carrera Corrin, de 25 años, tuvo que trabajar en distintos puestos para ayudar en su casa y poder pagar sus estudios, y ahora goza de una gran popularidad gracias al papel en el que dio vida a la Princesa Diana de Gales en una de las series más aclamadas de Netflix; The Crown.

Con una carrera prometedora por delante, Emma cautivó a los críticos y al público por su trabajo, declaró Peter Morgan, creador de The Crown: “Emma tiene un gran talento que nos cautivó de inmediato cuando hizo la audición para el papel de Diana Spencer”, señaló a la prensa el día que realizó la presentación de la actriz.

Lady Di volvió a nacer

Algo que sin duda sorprende al momento de conocer a Emma Corrin es su sorprendente parecido con la princesa Diana de Gales cuando era joven, en su interpretación Corrin transmitió la misma inocencia que la princesa: “Tiene la capacidad para retratar a una mujer extraordinaria que pasó de ser una adolescente anónima, a convertirse en la mujer más icónica de su generación“, detalló Morgan.

Originaria de Londres, Inglaterra, Corrin, nació un 13 de diciembre de 1995 y se dedicó a estudiar artes. Para pagar sus estudios, la joven actriz se desempeñó en varios puestos de trabajos y así poder consolidar su talento; en 2018 empacaba prendas íntimas en una empresa minorista, de acuerdo con lo señalado por el portal SCMP.

Estos trabajos temporales los tuvo que abandonar tras ser llamada para trabajar en un capítulo en Granchester, después consiguió otro papel al participar en cuatro capítulos en Pennyworth. Sin embargo, tiempo después al conocer que trabajaría dando vida a Lady Di Diana Corrin reveló haberse sentido aterrada.

“Todo el mundo me decía que ahora iba a ser famosa, que la vida iba a cambiar para mí. Eso me aterró, pero al mismo tiempo supe que era una oportunidad de crecer”, declaró la actriz al inicio de su trabajo en The Crown; “Diana fue un ícono y su efecto en el mundo sigue siendo profundo e inspirador. Poderme meter en su piel es la oportunidad más excepcional y me esforzaré al máximo para hacerle justicia”, concluyó Corrin.