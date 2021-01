Lupita D’Alessio: “César se siente humillado y quiere levantar la voz”

A poco más de un mes del ataque que sufrió César, Lupita D’Alessio señaló que su hijo emocionalmente no se encuentra bien, pero físicamente cada vez está mejor, por eso ella agradece que esté con vida y lo ayuda a su recuperación.

“Emocionalmente de repente se me cae, es normal, está asustado, lo ahorcaron, pero la misericordia de Dios lo alcanzó y decidieron no matarlo, pero literal le apretaron totalmente el cuello y las cuerdas vocales se las lastimaron, cuando es su fuente de trabajo”, explicó la intérprete.

César quiere levantar la voz y pedir justicia, pero Lupita le ha dicho que no, que por ahora lo más importante es su recuperación y aunque ella está en Cancún, está pendiente de su evolución a distancia y le da tips para sus cuerdas.

“Quiere alzar la voz, se siente vulnerable ante esa situación y siento que es un poco la ira la que lo hace hablar así. El orgullo del hombre, habló del orgullo de que fue muy indigno lo que le pasó, fue humillante, se siente humillado, se siente mal, entonces, le digo que está vivo. Eso es gracias a Dios, porque hay muchos padres que no han podido encontrar a sus hijos”, detalló la “Leona Dormida”. Noticias Relacionadas "Le hicieron pedazos la cara" Lupita D’Alessio paga cirugía facial de reconstrucción a su hijo César tras GOLPIZA

"Las mujeres no podemos estar festejando que se legalice el aborto": Lupita D'Alessio

Para la cantante, lo que le pasó a su hijo fue producto de la corrupción, “estaba en medio de gente corrupta, y casi me lo matan… Estuvo en el sitio incorrecto, con la gente incorrecta, desafortunadamente no se ha hecho nada, ellos no pagaron nada, yo pagué el hospital, la restauración de su nariz, porque se la quebraron”.

PREPARA CONCIERTO DE ANIVERSARIO

El año pasado Lupita D’Alessio tuvo que detener los festejos por su aniversario número 50 en la industria musical, debido a la pandemia del coronavirus, pero este año decidió hacer un concierto vía streaming desde la Arena Ciudad de México el próximo 6 de marzo a las 21:00 horas.

El show durará casi dos horas, hará un recorrido musical por sus más de 50 placas discográficas y contará con una invitada especial, su nieta Sara Vargas. Además hará un homenaje al maestro Armando Manzanero con la interpretación del éxito “Esta tarde vi llover”.

POR PATRICIA VILLANUEVA