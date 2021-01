¡Eiza González cumple 31 años! Estos son sus ESCÁNDALOS más sonados

Este 30 de enero Eiza González celebra su cumpleaños 31. Aunque actualmente se encuentra consolidando su carrera como actriz de Hollywood, muchos no pueden olvidar sus inicios y los escándalos en los que se ha visto envuelta.

La actriz de la nueva película "Godzilla vs Kong", se ha ganado la admiración de algunos, pero también el rechazo de otros a lo largo de su trayectoria. Aquí recordaremos cinco de las polémicas más sonadas.

La carrera de Eiza comenzó con grandes retractores, pues inmediatamente después de ser confirmada como protagonista "Lola, érase una vez" junto a Aaron Díaz, le llovieron las críticas, debido a que no cumplía con los estándares de belleza que en ese entonces se manejaban. Muchos atribuyeron la elección de la joven actriz, a las influencias de su madre Glenda Reyna.

Todos han señalado el cambio evidente de González a través de los años, pues la joven que empezó en las telenovelas mexicanas no se parece nada a la ahora actriz de Hollywood.

Eiza ha declarado en diferentes ocasiones que está cansada de contestar a esta pregunta y ha admitido que solo requirió de una simple operación de nariz para lograr el impresionante cambio.

En 2018, Eiza González se llevó las miradas de la prensa internacional durante la alfombra roja de los premios Oscar, y no era para menos, pues con el vestido amarillo de Ralph Lauren lucía impactante.

Si bien era una prenda que lucía muy bien en ella, los internautas mexicanos no les pareció un atuendo adecuado para tan importante evento debido a su color y sencillez, por lo de inmediato hicieron memes burlándose del look de la actriz.

De acuerdo a medios estadounidenses, Eiza habría tenido un romance en 2013 con Liam Hemsworth, quien tenía poco de terminar su relación de años con Miley Cyrus, provocando que la mexicana fuera señalada por los fans de la cantante como una "roba novios".

Además de que tras la ventilación de las fotos donde aparecen besándose, Hemsworth acusó a Eiza de haber contratado a los paparazzi para que los captaran juntos y hacerse famosa a su costa.

Varias personas la han acusado de olvidar sus raíces latinas, pues desde que se mudó a Estados Unidos, sólo hace publicaciones en inglés en su cuenta de Instagram.

Pero aunque el tema parecía olvidarse, recientemente Eiza fue captada por un grupo de periodistas en la ciudad de Los Ángeles, entre los que se encontraban varios reporteros latinos a quienes ella se negó a responder y solo contestó algunas palabras en inglés, por lo que de nueva cuenta fue duramente criticada, situación sobre la que aclaró.

"El único momento que hablo es ósea darle las gracias a la persona que pidió respeto de mi espacio en medio de una pandemia mientras que una persona camina encima de mí tratando de ofenderme para tener una respuesta y aún así al final le deseo que tengan cuidado. No tengo la obligación porque alguien me acose y me haga bullying en la calle o que tenga que hablar de mi vida personal. Xq los de @ElGordoyLaFlaca no comparten el comportamiento de su reportera abusiva”, concluyó.