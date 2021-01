Christian Bale cumple 47 años; así han sido sus transformaciones más impactantes como actor

Christian Charles Philip Bale es el nombre completo del famoso actor que este 30 de enero cumple 47 años. El británico es considerado uno de los actores del estilo de método más importantes de su generación, debido a su intensidad y a las transformaciones drásticas a las que ha sometido a su cuerpo para interpretar diversos papeles.

Bale ha sido ganador de dos Globos de Oro, 2 premios del SAG y un Óscar, y entre sus películas más destacadas estánː American Psycho (2000); The Machinist (2004); la trilogía de Batmanː Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008), The Dark Knight Rises (2012); The Fighter (2010); American Hustle (2013); y La gran apuesta (2015).

Las transformaciones más impactantes de Christian Bale

El actor se ha convertido en el indiscutible ganador de las transformaciones corporales en el cine, ha ido de la desnutrición a la obesidad. A través de unas subidas y bajadas de peso basadas en estrictas dieta y entrenamiento lo hemos visto llegar al límite para darle vida a algún personaje.

Vice (2018)

Su último gran aumento de peso lo realizó para interpretar el papel de Dick Cheney en dos edades diferentes. Acompañado de canas y maquillaje, engordó más de 20 kilos.

Para la película Vice engordó más de 20 kilos. Foto: Especial

La gran estafa americana (2013)

Bale engordó también 20 kilos para pesar más de 100 y poder interpretar al estafador Irving Rosenfeld. Según contó en entrevistas, comió muchas donas, hamburguesas con queso y todo lo que encontraba, además explicó que le costó 6 meses llegar a su peso normal.

Christian Bale, Amy Adams (ambos van por el Oscar!) y Bradley Cooper en la nueva imagen de "American Hustle" (2013) pic.twitter.com/HzCAXr2cyf — Ernesto Pastrana (@PastranaTweet) August 24, 2013

The fighter (2010)

Ganó el Oscar al Mejor Actor de Reparto por su papel de Dicky Eklund, un boxeador prometedor que se convirtió en adicto a las drogas. "Me gustó el personaje y luego me di cuenta de que era un peso welter”, explicó el actor, quien tuvo que bajar de peso para darle vida al personaje.