Cobra Kai: Esta es la verdadera razón por la que Aisha y “Mantarraya” no aparecieron en la tercera temporada

La esperada tercera temporada de la exitosa serie de Netflix, Cobra Kai, por fin llegó a la famosa plataforma de video bajo demanda y desde las primeras horas del 1 de enero de este 2021, millones de fans ya han visto por completo los 10 capítulos de esta nueva entrega.

Pese a la emoción generada por conocer el futuro de los protagonistas, ha llamado la atención la ausencia de dos de los personajes más queridos de las pasadas entregas, hablamos de Aisha Robinson, personaje interpretado por la actriz Nichole Brown, y de "Mantarraya" quien es interpretado por el actor Paul Walter Hauser.

ALERTA DE SPOILERS

Por qué desaparecieron estos personajes… según la serie

Diversas hipótesis han surgido en torno a la salida de estos destacados personajes, pero en la trama de la serie se explican sus ausencias de esta forma:

En el caso de Aisha, el argumento giró en torno a que luego de los hechos ocurridos durante el final de la segunda temporada, la cual si ya viste, sabrás que concluyó con una brutal e intensa pelea en el colegio; motivo por el cual Aisha no aparece.

Durante los primeros capítulos de la tercera temporada se explica que tanto ella como su familia se mudaron de ciudad tras la pelea en la escuela y luego de que Miguel Díaz terminó en coma.

Por su parte, la ausencia de Mantarraya también es explicada como una consecuencia de la pelea, pues al inicio de la serie el director de la escuela dice que “El Señor “Mantarraya” no trabaja aquí. Supimos que está en libertad condicional y debe mantenerse a 150 metros de los niños”, razón que explicaría su ausencia en esta temporada.

Estos son los motivos por lo que se explica, dentro de la serie, la ausencia de estos dos personajes, sin embargo, lejos de los foros y cámaras la especulación continúa en torno a los verdaderos motivos de su desaparición.

Esto debido a que desde meses antes del estreno de la tercera entrega, se argumentó, como motivo de la ausencia de Nichole Brown, una supuesta falta grave de la actriz quien presuntamente habría solicitado dinero a los fans, razón por la que fue castigada y sacada del proyecto, pero… ¿esta versión es real?

¿Cuál es la verdadera razón por la que no vimos a Aisha y Mantarraya?

Hay que recordar que desde el mes de septiembre de 2019, la actriz Nichole Brown, dio a conocer a través de Instagram que no formaría parte de la tercera temporada, a la vez que explicaba que no había sido decisión suya abandonar la serie.

Los motivos sobre su salida no son claros, diversos fans acusan a al actriz de haber dado algunos spoilers de la nueva entrega sin autorización, así como supuestamente utilizar su fama ganada con el personaje para pedir dinero a los fans, lo cual habría sido el motivo de su separación, sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada por ninguna de las partes.

Pese a las especulaciones al respecto recientemente en una entrevista con TV Line, los creadores de Cobra Kai, abrieron la puerta a un regreso de la actriz en futuras entregas.

“Amamos a Aisha y amamos a Nichole Brown. Pero ciertos personajes que aparecieron en la temporada 1 no estaban en la 2, como Kyler, Yasmine o Louie”, señalaron. “Antes de la temporada le dijimos a Nichole lo mismo que a esos actores: que el hecho de que un personaje no aparezca durante un tiempo no significa que haya desaparecido del universo, que no pueda volver”, con lo que abriría la puerta a un futuro regreso de Aisha. “Amamos a ese personaje, y tal vez lo volvamos a ver algún día”.

Del mismo modo Paul Walter Hauser, actor que interpreta a “Mantarraya”, no aclaró los detalles de su ausencia, sin embargo, en una entrevista para Showbiz Cheat Sheet señaló que: “No puedo decir si soy parte de esto o no, pero lo que puedo decir es que en esta temporada o la próxima, pronto en algún momento, probablemente me verán aparecer de nuevo”. Con lo cual no se descarta su retorno.