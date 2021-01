“Game of Thrones”: HBO Max concretaría la creación de una serie animada de la exitosa saga

Los fanáticos de la exitosa serie Ganes of Thrones se llevaron la gran sorpresa al enterarse que HBO Max ya se encuentra en estudio para concretar una serie animada de la famosa saga, y aunque el proyecto aún se encuentra en estudios de viabilidad, ya ha creado gran expectativa entre los fanáticos ya que se pretende expandir la franquicia en el mundo.

Ya han pasado más de dos meses que concluyó GOT y las diversas divisiones de Warner Media ya analizan cómo seguir explotando la saga que se convirtió un éxito total; la noticia llega a poco tiempo de que se anunciara el desarrollo de la adaptación de los relatos de Tales of Dunk and Egg.

De esta manera la popular franquicia de Game of Thrones, basada en las novelas de George R.R. Martin, continuaría su crecimiento, así lo dio a conocer The Hollywood Reporter. Mientras que el portal de HBO Max indicó que ya se encuentra en reuniones con escritores para concretar un proyecto que tiene como objetivo el público adulto.

El proyecto aún se encuentra en pañales

Los críticos aseguran que aún se debe tomar la noticia con reservas, dado que las charlas aún se encuentran en pañales, por lo que la certeza aún no es contundente. Al respecto THR aseguró que “no se han hecho acuerdos y todavía existe la posibilidad de que la serie animada nunca llegue a buen término”.

Por lo que la posibilidad aún está en planteamiento, sin embargo esto ya desató la euforia de los fanáticos de la saga. Hay que recordar que desde hace un tiempo atrás HBO ya analizaba expandir el universo Games of Thrones por lo que el canal ya se encuentra trabajando en House of The Dragon,

Esta será una serie precuela de la saga, la cual contará en su reparto con las actuaciones de destacados actores como Olivia Cooke, Matt Smith y Emma D’Arcy: “Los ejecutivos de desarrollo de HBO, liderados por la directora del drama Francesca Orsi y su grupo, están trabajando directamente con Martin en la construcción del extenso mundo de Game of Thrones”, informó THR.