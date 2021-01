¡Víctima de su belleza! Maluma revela que por ser "caribonito" no querían apoyarlo al inicio de su carrera

Maluma Baby, sigue dando de qué hablar luego del éxito de su tema “Hawai” el cantante presuntamente podría estar esperando a su primer hijo pues hace algunas horas subió una fotografía en el que se puede ver el vientre de una mujer a quien no se le ve la cara.

Además de esta fotografía, el cantante recientemente abrió su corazón con su colega el también reggaetonero Nicky Jam quien tiene un programa de entrevistas que se llama “The Rockstar show” ahí habló de distintos temas.

Entre uno de los tantos temas que habló con Nicky Jam fue sobre sus inicios en la música urbana y lo difícil que fue para él hacerse de un nombre y lograr que las radiodifusoras tocaran una de sus canciones.

Víctima de su belleza

No por nada le apodan el “pretty boy” (niño bonito) la galanura de Maluma no es algo que haya aparecido con el éxito de su primer canción, no, el intérprete de “11 PM”, ha sido víctima de su cara bonita desde que era un jovencito.

Y es que durante la entrevista con Nicky Jam, Maluma reveló que su tía quien era quien iba y estaba con él en todos lados junto con su pequeño equipo de trabajo se las vieron muy difíciles.

Maluma relató que luego de grabar alguna canción, era su tía la que se encargaba en ir a las radiodifusoras a promocionar y a pedir que tocaran el tema del que prometía sería el fenómeno de la música urbana, sin embargo, el pretexto que ponían los encargados de las estaciones radiales era que por ser “caribonito” no podían poner su música.