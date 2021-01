MasterChef México: Estas fueron las DEVASTADORAS palabras que el Chef Herrera le dijo a Erubiel: VIDEO

Luego de una edición más de Master Chef México, un reality show que tiene cautivado al público mexicano con sus desafíos en la cocina, que pone de nervios a más de una, debido a la presión en la que se ven envueltos los cocineros mexicanos, presenciamos la salida de Lizzi, quien al presentar su platillo italiano, no resultó victoriosa.

Por otra parte, llamó la atención, que el Chef Herrera, denostó con severas críticas a Erubiel, a quien le dijo que su platillo demostraba mediocridad y que a leguas se notaba que lo que quería era "pasar de panzazo", pues la presentación no era para nada atractiva.

Además, se ha ganado algunas críticas de sus compañeros, puesto que desde el principio declaró que él no iba al programa a hacer amigos. Sin embargo, hay que decir que más de 2 veces ya ha estado nominado para salir del programa, sin embargo, al parecer, lo que lo salva es su buen sazón.

¡Escándalaaaa!

"Creo que se siente bastante confiado, de que tiene buen sazón y eso es lo que lo salva siempre", comentó Adriana sobre su compañero.

Además el Chef Herrera declaró que "Dios me castigó poniéndome a este hombre en frente" (...) y siguió su regaño al concursante diciéndole indecente por no haberle hecho caso.

"Tuviste todavía la indecencia de no hacerme caso o hacerme caso a medias y ahorita vamos a platicar de eso. Es un plato mediocre a más no poder. Es aguado, sin intención y lo que quieres es pasar de panzazo. Esa es la mentalidad ¿Eh?, él dice 'tiene que haber algo peor que esto para no salir el día de hoy' , en serio" dijo severamente el Chef Herrera.

Afortunadamente la suerte le sonrió al concursante y no resultó eliminado, sin embargo, se entiende que podría salir en cualquier momento.