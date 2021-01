MasterChef México: Tras llamar 'SIRVIENTA' a Bertha, así cambió la vida de Kennia

La temporada inició el 4 de septiembre de 2016 y culminó el 18 de diciembre de 2016, resultando Bertha López como la ganadora definitiva de esta, recibiendo el trofeo que la acredita como Masterchef México 2016, un premio de un millón de pesos y un curso de cocina en España.

Esta temporada contó con los mismos cambios de la versión de Masterchef Junior, el ganador de la caja misteriosa recibe inmunidad y se convierte en capitán en el siguiente reto por equipos, también habiendo un solo ganador del reto creativo en lugar de dos, como se hizo costumbre durante la emisión de la primera temporada.

Y el cambio más notorio fue que los retos de eliminación, los cuales se compondrían de seis nominados a eliminación y no cuatro como en la primera temporada, además durante esa emisión se caracterizó por las polémicas que se dieron en el transcurso del programa.

Las cuales fueron generadas nada más y nada menos que por los mismos participantes, tres concursantes específicamente se dedicaron a criticar, despreciar y hasta discriminar a otros concursantes. Tal fue el caso de Lourdes, Maru y Kennia, quienes criticaron duramente a Bertha por ser empleada doméstica, y otros concursantes más como Doña Clarita y Enrique.

El reality show se ha caracterizado por siempre estar en el ojo del huracán con diversas polémicas, tal fue el caso de dichas participantes que fue constante en las humillaciones hacia una de sus compañeras, quien la llamó "sirvienta" en varias ocasiones, tal fue el caso de Kennia.

Persona que se ganó el disgusto del público ante estas actitudes, incluso la siguen recordando por lo mal que les cae ante estas actitudes, ahora se dedica a la repostería y comparte sus creaciones a través de sus redes sociales.

Se nota que no es del gusto de sus seguidores que aprovechan los comentarios para recordarles que no les gusta su trabajo y pese a sus esfuerzos no ha conseguido la mala fama que se creo a lo largo de la segunda temporada.

La famosa emisión contó con grandes chefs invitados como por ejemplo, el Chef Carlos Gaytán, el primer mexicano en obtener una estrella michelin. También en el transcurso fueron invitados el chef Johnatan Gómez Luna, la chef Kanaache Najar, el chef Ralf Zelmer, el chef Pablo Salas, y en la gran final junto a los tres del jurado estuvo acompañando el gran chef Roberto Ruiz Vélez.