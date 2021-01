Efeméride 22 de enero: A 13 años de la muerte de Heath Ledger, el hombre que revolucionó al Guasón

Heath Ledger se convirtió en un ícono del cine mundial. Y sólo le tomó una película para lograrlo. En 2008, con el estreno de Batman El caballero de la noche, surgió un nuevo tipo de Joker, uno que se convertiría en un parámetro para todos los que se hicieron después.

Después de realizar varios papeles en su natal Australia, Heath Ledger se mudó a Estados Unidos en 1998 para continuar con su carrera. Sus trabajos más notables los realizó en las películas 10 Cosas que odio de ti, El patriota, Corazón de Caballero y Secreto en la montaña.

Pero su papel más recordado siempre será el de Joker en El caballero de la noche. Por esa actuación se ganó el Oscar al mejor actor de reparto, convirtiéndose en el primero en ganarlo a título póstumo.

Su sorpresiva muerte en 2008

Heath Ledger falleció a los 28 años de edad, producto de una sobredosis accidental de medicamentos recetados. El 22 de enero de 2008, a las 3:00 de la tarde, Ledger fue encontrado inconsciente en su cama por su ama de llaves, Teresa Solomon. Estaba en su departamento en el SoHo de Manhattan.​

Teresa Solomon entró al apartamento y descubrió el cuerpo de Ledger a los pies de la cama, boca abajo e inconsciente. Después de no lograr despertarlo, llamó a la actriz Mary-Kate Olsen, amiga del actor, para informarle de lo sucedido. Ella mandó a sus servicio de emergencia al departamento. Y aunque llegaron 15 minutos después, ya no fue suficiente para salvar al actor australiano.

Pocos meses antes de su fallecimiento, Ledger había terminado con la filmación de su penúltimo papel, como el Joker en The Dark Knight. Al momento de su muerte, el 22 de enero de 2008, había completado poco menos de la mitad de su trabajo, personificando a Tony en la película de Terry Gilliam The Imaginarium of Doctor Parnassus. ​

Pero su participación como el Guasón siempre será recordada como una de las mejores de la historia.