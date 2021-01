Nico, el hijo de Ludwika Paleta, busca conquistar el 2021 como cantante

El hijo de la actriz Ludwika Paleta, Nicolás, que apenas tiene 21 años, ha decidió no estar lejos de los reflectores, como su madre quisiera, pues pronto se estrenará como cantante pues dice que siempre ha estado en contacto con la música.

De acuerdo con información de La Verdad Noticias, Nico, que será nombre artístico, señala que será el próximo 11 de enero cuando lance su primer sencillo como solista, el cual llevará el nombre de Tranzë,

Adelantó además que será a finales de este año cuando estrene su álbum, el cual estará lleno del género el Lo-Fi hip-hop, pues él se ha consideró muy conectado como un auténtico rapero.

“Desde hace mucho años toco la guitarra, tenía mi banda de rock, me he movido géneros, siempre he escrito canciones [...] mis canciones mezcló coros muy melódicos, muy cantados, versos a veces melódicos, pero muy frecuentemente rapeados”.

Comentó además que cuenta con el total apoyo de sus padres Ludwika Paleta y Plutarco Haza, pero que desea abrirse camino en el mundo por su cuenta.