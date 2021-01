¡Mexicanos presentes! Alejandro Fernández y Maná dan la bienvenida a Joe Biden

El cantante mexicano, Alejandro Fernández, se sumó a los eventos de bienvenida a Joe Biden como presidente de Estados Unidos, con una presentación acompañada de mariachi grabada desde su ciudad natal Guadalajara, Jalisco. Fernández estuvo acompañado en el streaming por Fher de Maná y Chesca.

La noche de este 18 de enero United We Serve: A Celebration of the National MLK Day of Service presentó una actuación de una estrella mexicana Alejandro Fernández, quien cantó "Decepciones" en español; un saludo, también en español, de Fher Olvera, vocalista de la banda de rock Maná; y una actuación bilingüe de Chesca.

Su inclusión fue, según los organizadores, un intento de reflejar el tema "América Unida" de la inauguración.

"Más que político, la voz y el poder de Maná tienen que ver con la humanidad", dijo Olvera, quien tiene una larga historia de apoyo al registro de votantes y los derechos de los migrantes. Noticias Relacionadas Toma de posesión de Joe Biden, el ABC de TODO lo que debes saber de la ceremonia: VIDEO "Hoy agradecemos a todos los que votaron por un mejor medio ambiente, por la justicia para los migrantes en los Estados Unidos y el bienestar de todo el planeta".

Lo más destacado fue la actuación de mariachi de Fernández desde su ciudad natal de Guadalajara, Jalisco, acompañado de su banda en vivo.

Anteriormente, la puertorriqueña Chesca interpretó una versión bilingüe de "The Change (El Cambio)", escrita por Diane Warren, y con Warren al piano.

Si quieres ver la presentación que se tuvo, aquí está la grabación del evento: