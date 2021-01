Muere Phil Spector por Covid-19, famoso productor musical preso por asesinato

Phil Spector, el famoso productor musical que fue condenado por el asesinato de la actriz Lana Clarkson en 2003, murió este sábado por complicaciones de Covid-19. Tenía 81 años, y según fuentes cercanas fue diagnosticado con el virus hace cuatro semanas.

Spector produjo álbumes para una gran cantidad de grupos y artistas, entre ellos, The Beatles, Ronettes y Righteous Brothers. Se le atribuye la creación de la técnica de producción musical conocida como "Wall of Sound" (Pared de sonido), que fusionó armonías vocales con arreglos orquestales.

El Departamento de Correcciones de California confirmó el fallecimiento del productor musical, pero indicó en un comunicado que había muerto por causas naturales. "La causa oficial de la muerte será esclarecida en una autopsia en la Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín”, publicó.

Murió el productor Phil Spector a los 81 años, famoso por crear el 'Wall of Sound' y su trabajo con The Beatles, pero que sus últimos años los pasó en la cárcel por el asesinato de la actriz Lana Clarkson. pic.twitter.com/w3ZjZwkw3B — Lligo_Rock (@Lligo_Rock) January 17, 2021

Sin embargo, se sabe que Spector contrajo coronavirus hace cuatro semanas, y fue llevado a un hospital, tras recuperarse volvió a prisión.

Phil Spector y The Beatles

Spector trabajó en canciones icónicas como "Unchained Melody" y "You've Lost That Lovin 'Feeling" de los Righteous Brothers. Esta última hizo historia al ser considerada la canción más reproducida en la radio y la televisión del siglo XX, informó el Times.

También produjo "Let It Be" de The Beatles y "Imagine" de John Lennon, quien se refirió a Spector como el "mayor productor de discos de todos los tiempos", informó Associated Press.

Con información de medios