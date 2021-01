Sarah Kohan supera al Chicharito y se luce con desnudo total; sólo trae crema

En fechas recientes han crecido los rumores de la separación entre el futbolista Javier "Chicharito" Hernández y su esposa, la modelo Sarah Kohan. Aunque ninguno lo ha confirmado, ambos se han dejado ver solos en sus redes sociales, y ahora la joven se lució en Instagram con un desnudo total.

Recientemente la modelo se molestó al ser cuestionada con respecto a la relación con Hernández, pues viajó solo acompañada de sus hijos a Australia, además, desde octubre del año pasado no ha dejado ver ninguna fotografía con el futbolista en sus redes sociales.

Algo que hizo que los rumores se intensificaran fue el hecho de que el matrimonio y los pequeños, Noah y Nala, hijos de la pareja, no pasaron las fiestas de Navidad y Año Nuevo juntos.

Sarah Kohan se luce con desnudo total

En los últimos días Kohan ha dejado ver en su cuenta de Instagram las fotos de sus hijos y su papel como madre, pero al parecer también ha decidido enviar un mensaje con respecto a como se siente, pues publicó en sus historias de la red social una imagen en donde luce un desnudo total.

La fotografía la acompañó con el mensaje "When someone asks for a picture that sums you up" (Cuando alguien te pide una foto que te resuma) y un emoji de cara riendo a carcajadas.

Aunque ninguno ha confirmado la separación, ambos se han dejado ver solos en sus redes sociales. Foto: Captura de pantalla

La modelo nunca ha tenido problemas con mostrar su cuerpo, y ha posado en varias ocasiones con poca ropa. Algo que sin duda sus seguidores agradecen, pues cada vez son más quienes la siguen.