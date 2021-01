Así luce "Francis" de Malcolm el de en medio en la actualidad ¿Qué ha sido del actor que le dio vida?

Este mes de enero la afamada y exitosa serie de “Malcolm el de en medio” cumple 21 años de su estreno en las pantallas estadounidenses, logrando casi de inmediato conquistar el gusto del público americano y posteriormente adquirir fama internacional.

Sin duda, al igual que muchos otros fans, tu fuiste de los adolescentes que se identificaron al menos con uno de los hermanos Wikerson, siendo quizás uno de los más queridos el hermano mayor de la familia Francis.

Fue el actor Christopher Masterson, el encargado de dar vida a este singular personaje quien se caracteriza por ser el mayo de los hermanos y disfruta de fastidiar a su madre Lois en cada episodio, al grado de que es “exiliado” mandado a una escuela militar.

Con el paso de la historia Francis pasó de ser un rebelde empedernido, a convertirse en un hombre de bien y conseguir un empleo seguro, así como una estabilidad en pareja de la cual Lois dudó en toda la serie. Sin embargo nunca dejó su personalidad libre y ocurrente.

¿Qué fue de Christopher Masterson tras la serie?

Mucho antes de su participación en Malcom, Christopher Masterson ya ostentaba una prolífica carrera actoral tras participar en varias cintas; apareció en Scary Movie 2 (2001), Wuthering Heights (2003), y otros proyectos de bajo perfil como The Masquerade (2007), Made For Each Other (2008).

Su talento como actor le valió par ser considerado para interpretar a Will Turner en la franquicia de Los Piratas del Caribe; sin embargo, el papel fue tomado por Orlando Bloom.

En la actualidad se dedica de tiempo completo a la música y recorrer el mundo con sus presentaciones. En 2019 se dio a conocer que se había casado con su novia Yolie Masterson y en noviembre de 2020 fue ella la que dio la noticia de que esperaban a su primer bebé.

Así es como luce en la actualidad a los 40 años y a 21 años del estreno de la serie que cambió su vida.