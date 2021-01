¿Qué significa Bichota, la palabra de la famosa canción de Karol G?

No cabe duda que uno de los temas más famosos de la última parte del 2020 y principios del 2021 es la "Bichota", la famosa canción de Karol G.

Al ritmo del reguetón este tema se ha convertido en los favoritos de las listas de popularidad.

"Salgo acicalá' de pie' a tope

Porque puede ser que con el culo mío te tope', tope' (¡Eh!)

Me siento bichota (¡Ah!) sin salir del bloque

To' me quieren partir y no tienen con qué".