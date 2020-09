Xavier Ortiz escribió mensaje de DESPEDIDA a Carmen Salinas

Carmen Salinas se encuentra desconcertada ante la muerte de Xavier Ortiz, quien trabajó con ella por varios años en Aventurera. La actriz reveló que tan sólo hace una semana el ex integrante de Garibaldi le mandó un mensaje.

En entrevista para Aquí Contigo, indicó que el actor nunca le manifestó que se encontraba deprimido, sobretodo después de que no podía ver a su hijo a causa de la pandemia.

Salinas dijo que hace un mes Xavier fue a su casa para solicitarle participar en una campaña para una fundación de niños con Covid-19. Sin embargo, perdió comunicación con él y se volvió a contactar con el cantante la semana pasada.

A post shared by Xavier Ortiz (@xavierortizr) on Jun 30, 2019 at 9:01pm PDT

View this post on Instagram

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo de Xavier Ortiz fue encontrado sin vida en su casa ubicado en la colonia Providencia, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Según medios locales, Ortiz se habría quitado la vida colgándose de una escalera de caracol.

Carmen Salinas lamentó la decisión del ex Garibaldi y se demostró sorprendida.

Además, dijo que el miércoles el actor le mandó un último mensaje que ella interpretó como una despedida.

El miércoles me mandó un WhatsApp diciendo que me extrañaba mucho, que cómo estaba. Lo curioso que puso dos manitas juntas, las que pone uno como diciendo que 'Dios te bendiga' como si estuvieras rezando, me puso esas manitas y me dijo que me extrañaba mucho.