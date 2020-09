Karina Ortegón revela todos los abusos que sufrió a manos de Vicente Fernández Jr: VIDEO

Karina Ortegón rompió el silencio y habló sobre los abusos que vivió junto a Vicente Fernández Jr mientras era su esposa, aseguró que en más de una ocasión éste sacó una pistola y la colocó sobre un escritorio con la intención de intimidarla.

Ortegón señaló que el hijo del cantante Vicente Fernández la celaba pues aseguró que no le gustaba que ella trabajara: “Empezaron las faltas de respeto y tanto un maltrato, un manazo o un empujón es violencia, no es que me pegara, pasaron muchas otras cosas”.

Denuncia por "tocamientos indebidos" a su hija

Al preguntarle sobre la demanda por presuntos “tocamientos indebidos” por parte de Vicente Fernández Jr a su hija, habló sobre el porqué decidió realizarla.

“El señor me pedía la niña constantemente porque el señor se llenaba la boca al decir que era su hija. Al principio yo lo veía normal que él pasara por ella, que salieran, con el transcurso del tiempo hubo cosas que a mí no me parecieron y le cerré las puertas de mi vida, pasan los meses empiezan las amenazas de muerte”.

Ortegón señaló que le compraba ropa inapropiada y le daba nalgadas en varias ocasiones, por lo que de inmediato decidió realizar la denuncia y evitar que volviera a ver a su hija.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

cvg

