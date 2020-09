Christian Bach se fue CON SECRETOS a la tumba; Humberto Zurita CONFIESA

View this post on Instagram

#tbtu2764ufe0f El amor y el deseo son las alas del espiu0301ritu para las grandes hazanu0303as. Y asiu0301 viviu0301 a tu lado: con el deseo siempre de encontrarte feliz y plena , de darte lo que el mundo nos negaba. Tenia siempre un reto para darte, un amor para quererte y una pasiou0301n por alcanzar lo inalcanzable. Fuiste y eres el motivo por el que yo vivo entre los vivos, con ganas de hacer que cada instante sea inexplicablemente bello. porque entre las cosas mau0301s sencillas me engrandezco y me alimento del tiempo que me queda, para saber que eres el murmullo que despierta mis ganas de llegar a tiempo . De estar aquiu0301 y ahora , sabiendo que la vida es todo aquello que vivimos y todo aquello que pensamos. Y cambiau0301bamos cada diu0301a, aunque nada cambiaba . Eramos perfectos cou0301mplices y asiu0301 nosotros lo creiu0301mos y fuimos labrando un camino juntos de la mano, con respeto y con carinu0303o , con amor , pasiou0301n y un gran deseo de amalgamar mi alma con la tuya, para infinitamente viajar por las estrellas y hacer de nuestras vidas un cielo lleno de luz y de esperanza y un universo para anidar un diu0301a junto a los hechos irrevocables de nuestra necedad por ser los que decidieu0301ramos a cada paso que dau0301bamos haciendo de cada diu0301a, un diu0301a hecho a la medida. Hicimos de nuestras vidas la extensiou0301n perfecta que nos ligarau0301 a nuestros hijos y junto a ellos y por ellos alcanzar cada una de las metas impuestas por nuestros propios deseos y las ganas de vivir intensamente cada instante plenamente, sabiendo a bien , que solo eu0301ramos dos seres transitando por este mundo , como el regalo mau0301s Preciado y el milagro que se consolida en luz perpetua y en vida, mau0301s allau0301 de esta nuestra vida. 2020 u2764ufe0f