VIDEO | Pepillo Origel se pone "diva" y lanza un ultimátum en HOY: "Fabián Lavalle o yo"

Juan José “Pepillo” Origel se puso sus moños y amenazó con no regresar a colaborar en el programa Hoy si continúa laborando ahí Fabián Lavalle, así lo dio a conocer Ana María Alvarado en el programa Todo para la Mujer, conducido por Maxine Woodside.

De acuerdo con la periodista, “Pepillo” Origel se habría puesto en un “papel de diva” al negarse a seguir trabajando con el equipo del matutino Hoy, producido por Magda Rodríguez, debido a que invitaron a colaborar también al comunicador Fabián Lavalle durante la ausencia de Origel.

Ana María Alvarado también declaró durante la emisión de Todo para la Mujer que una fuente muy cercana al periodista le informó que mientras Juan José Origel realizaba la grabación del programa Con Permiso, el comunicador externó las razones por las que no había acudido al programa Hoy:

“¡Ah por cierto! Ya no voy a ir a ese programa porque le día que no fui llamaron a Fabián Lavalle y lo llamaron invitado especial, así que olvídate de mi Magda, yo ya no vuelvo ahí”, habría señalado “Pepillo”. Alvarado destacó que como le programa es grabado, el equipo de producción se encargó de editar esa parte.

“Le voy a jalar la orejas”

Las declaraciones que dio Ana María Alvarado llegaron a los oídos del comunicador, por lo que trascendió que Juan José Origel se puso en contacto con Maxine Woodside y le comentó: “Dile a Anita que no es cierto, que le voy a jalar las orejas.”

Sin embargo Ana María Alvarado no se ha retractado hasta el momento e incluso compartió en su canal de YouTube que “algo hubo de cierto en lo que le platicaron” ya que después de conversar con Magda Rodríguez, productora del matutino Hoy, ella le aseguró que no había pasado nada:

“He de decirles que algo hubo de cierto, pero ya hablé con Magda y me dijo que no, que para nada que 'Pepillo' no fue, porque estaban guardando los 14 días para ver si no se habían contagiado, porque había estado con Andrea Legarreta, pero ahora irá más días al programa.

Finalmente la periodista indicó que la queja de “Pepillo” sí existió pero “nadie se va a poder enterar porque la parte en donde el comunicador comparte su opinión fue editada del programa final de Con permiso. Alvarado también descartó que Fabián Lavalle esté interesado en el puesto que Juan José Origel tienen en el programa Hoy.

