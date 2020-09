Maribel Guardia celebra que no tiene Covid-19 posando con atrevido traje de baño: FOTO

View this post on Instagram

Gracias a todos por sus buenas vibras y buenos deseos de tantas personas hermosas!! u2764ufe0fud83dude4fud83cudffb Aquu00ed les dejo algo que he estado reflexionando: Te enteras de algu00fan caso positivo y preguntas: u00bfEn du00f3nde habru00e1 sido el contagio? u00bfQuiu00e9n te contagiu00f3? u00bfTomabas las debidas medidas? u00bfTe cuidabas lo suficiente? Y mu00e1s preguntas asu00ed... Al ver la palabra u201cpositivou201d en TUS propios anu00e1lisis, te asustas (obvio) y te cuestionas y regresas a TODAS esas preguntas. Incluso te sientes mal (aparte de fu00edsicamente) porque te cuestionas si quizu00e1s no te cuidaste lo suficiente. Como si contagiarte fuera un delito ud83eudd26ud83cudffbu200du2640ufe0f. Quienes me conocen saben que soy MUY responsable. He ido a trabajar desde que iniciu00f3 la pandemia con muchos cuidados y protegiu00e9ndome. Salidas aparte del foro, han sido pocas. Un par de reportajes con los cuidados que nos indican. Ya en semu00e1foro amarillo y con todos lo debidos cuidados, 2 veces a restaurantes y al cine (que estaba vacu00edo) y los lugares con MUCHOS cuidados para sus clientes. Pero OJO conozco personas que quedu00e1ndose en casa se han contagiado y siguen sin saber cu00f3mo fue y otros que salen a trabajar o al su00faper y gracias a Dios no se han contagiado (algunos su00ed). El asunto es que para que me contagiara seguramente andaba por ahu00ed alguien que NO sabu00eda que lo tenu00eda y me contagiu00e9. No se trata de encontrar culpables y mu00e1s si te manejas responsablemente. Esto es una u201ccadenau201d du00f3nde la mayoru00eda de quienes contagian a otros no saben que lo tienen. Lo mu00e1s probable es que tarde o temprano nos alcance el virus a todos, asu00ed como me dio influenza AH1N1 en dos ocasiones o cualquier otro virus o bacteria. No somos los primeros y no seremos los u00faltimos (ojalu00e1 lo fuu00e9ramos). Si estu00e1s pasando por algo similar, te mando amor y buenas vibras, conecta con lo positivo! Con el amor de tu gente, con la FE y con Dios! Mi familia bien y con menos su00edntomas que yo u2764ufe0f! Yo, como si tuviera un resfriado comu00fan (poco mu00e1s fuerte) y con los medicamentos se van los dolores de cabeza, cuerpo y fiebre. Sin olfato ni gusto, pero la llevo bien! Y de algo estoy segura, PRONTO saldremos de esta! Gracias por su amor y buenos deseos SIEMPRE! Y a seguirse cuidando hermosuras!! Dios me los bendiga!! ud83dude4fud83cudffbu2764ufe0f