¿Embarazada? Jennifer Lawrence despierta sospechas con FOTOS junto a su esposo

View this post on Instagram

La actriz #JenniferLawrence despierta rumores de embarazo, tras ser fotografiada de paseo en Nueva York con su esposo, #CookeMaroney y luciendo una pronunciada pancita que acaparu00f3 la atenciu00f3n de los paparazzi. . La pareja contrajo nupcias en octubre del au00f1o pasado y desde entonces se les ha visto muy felices, como en una eterna luna de miel. #OKVenezuela #NoticiasOK #Faru00e1ndula #Celebridades #Hollywood