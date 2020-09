Así reacciono Alejandro Speitzer al ver pasar a Ester Expósito

Alejandro Speitzer y Ester Expósito fueron vistos juntos de nuevo en las actividades del Festival de Cine de Venecia, lo curioso es que algunos fotógrafos lograron capturar el momento en que el actor de "Oscuro deseo" miraba a la actriz pasar sobre la alfombra roja.

A pesar de que ambos acudieron al evento juntos, posaron separados, lo cual no dejo de que llamar a la atención de los asistentes, ya que no dudaron en derrochar amor a los cuatro vientos.

Por otro lado el actor comparto un video, en el que se ve la actriz caminando durante un atardecer en un muelle.

En las tiernas imágenes se le puede ver a Ester Expósito, luciendo un espectacular vestido blanco de tirantes y un escote con abertura de lateral y la espalda descubierta.

Actor muestra su admiración por su novia

Por otro lado el doctor durante una entrevista comentó cómo iba su relación con la actriz, a lo que él respondió “Estoy muy feliz y que comparto con una persona maravillosa, nada más”.

Además al preguntarle qué es lo que tiene Expósito para tener a enamorados a todos él comentó: “Bueno no terminaría la entrevista si me pongo a hablar de eso, es una niña, una mujer muy inteligente, muy capaz, talentosa… no quiero entrar en el tema porque me vas a ganar y terminaré contando cosas que creo que me puedo guardar, cuando uno quiere algo hay que cuidarlo, para mí una forma de cuidarlo es quedándonoslo nosotros”.

