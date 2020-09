Karla, de JNS, alerta a fans de venta de saludos falsos

Luego de la polémica que hay en redes sociales, por la venta de saludos de algunas celebridades, la cantante Karla Díaz señaló que esta mañana denunció un perfil de Facebook que tenía una foto de ella y anunciaba que sus saludos tenían un costo, un servicio que le ofrecieron hace unas semanas, pero no lo aceptó.

“Esta mañana mi papá me mandó una foto, de alguien que está haciéndose pasar por mí, para cobrar saludos y no es mi cuenta oficial, ya lo reportamos y estamos investigando quién pudo hacerlo. Es una foto similar a la que yo tengo en mis páginas oficiales de Facebook y Twitter, y dice que se venden los saludos. Se me hizo rarísimo que apareciera algo así, porque ya me habían ofrecido ese servicio y les dije que no”, señaló la intérprete en entrevista.

Karla aseguró que respeta a los artistas que cobran este tipo de peticiones de los fans y hasta cierto punto las entiende, porque sabe que es una manera de obtener ingresos en esta época de crisis, donde la pandemia del coronavirus ha afectado a muchos sectores, sin embargo, ella está agradecida con el apoyo de sus fans y no les cobraría por darles un saludo, por eso hace la denuncia pública, para que sus seguidores no lo malinterpreten.

“Respeto mucho y todo lo que la gente quiera hacer o crear, porque sé que es una fuente de ingreso, pero no estoy de acuerdo con meterme a ese sistema, porque yo los doy de buena fe y no es grato cobrarles a mis fans por un saludo”, afirmó.

LISTA PARA CONCIERTO VÍA STREAMING DE JNS

Karla trata de pasar el rato amargo, mientras se prepara para el concierto que dará con JNS el próximo viernes 25 de septiembre vía streaming, un show en el que por primera vez pisará un escenario junto a sus tres “hermanas”, Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía, tras más de seis meses de no hacerlo, ya que en el concierto virtual de junio, cada una estaba en su casa.

“Será un show diferente por la química que hay entre nosotras, esa buena onda y vibra que hay como amigas, hermanas y cómplices. Ahora sí estaremos las cuatro juntas y nos emociona, porque además nos permite reactivar a nuestro staff, es mucha gente la que está atrás del escenario, sin ellos no podemos hacerlo”, explicó.

El concierto es la gira de “Metamorfosis”, contará con vestuarios nuevos y cambios en arreglos de algunos temas. La cinta es a las 20:30 horas en la plataforma de eticket.

Por: Patricia Villanueva

dhfm