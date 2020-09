Spice Girls planean regrabar el videoclip de "Wannabe"; descartan a Victoria Beckham

El video que catapultó a la fama a Posh, Baby, Sporty, Scary y Ginger Spice de la canción "Wannabe" volvería como parte del aniversario 25 de las Spice Girls, que piensan celebrar a lo grande.

“I’ll tell you what I want, what I really, really want” es la frase con la que todos recuerdan a la canción y que pocos han podido seguir en ritmo; sin embargo, continúa en el gusto del público y la canción podría enamorar a las nuevas generaciones acompañada de un videoclip.

De acuerdo con el diario británico The Sun la agrupación pop planea regrabar el videoclip como parte de las sorpresas que preparan para su aniversario, sin embargo, ha destacado que no se confirma la participación de Victoria Beckham.

¿Qué pasará con Victoria Beckham?

La ahora diseñadora de modas y esposa del famoso futbilista David Beckham ha declarado en ocasiones anteriores que no está en sus planes volver a los escenarios.

Lo anterior fue confirmado luego de que Mel B, Geri, Mel C y Emma realizaran una pequeña gira el año pasado por Reino Unido, en la que no se contó con la participación de Beckham; sin embargo, se registró un gran éxito y ello las motivó a realizar algo especial para su aniversario.

Fuentes cercanas a las cantantes señalan que se encuentran en contacto y que proponen ideas para la celebración de su 25 aniversario: “Fue Mel C la que señaló que deberían centrarse en el lanzamiento de ‘Wannabe’, suiza recreando el video para la nueva generación de las redes sociales”.

