Guerreros: 2020: Ferka reacciona al BERRINCHE de Macky y la reta a los golpes

Como ya se ha vuelto una costumbre, Macky la capitana de las Cobras hizo un nuevo berrinche a la producción de Guerreros 2020 durante el penúltimo capítulo de este reality show deportivo.

Y es que Macky al parecer no sabe perder pues cada que lo hace, encuentra un motivo para pedir “al tribunal” que revise la participación de su contrincante, la noche de anoche su queja fue sobre Ella “la leona más leona” quien ganó en un reto de velocidad.

¿Qué pasó?

Macky perdió ante Ella; sin embargo, tomó el micrófono y señaló que la leona no tenía puestos los lentes cuando es regla para realizar el circuito. El Tribunal señaló que la protesta no procedía y le concedió el triunfo a Leones.

Tras la queja de Macky, Estefanía Ahumada encaró a la capitana de Cobras y le dijo que ya estaba "harta" de todas sus quejas, pues señaló que a Guerreros 2020 se va a "jugar".

"Ya estoy harta, deja de quejarte, vamos a jugar", señaló la novia de Potro

Ferka reacciona

Pese a que Ferka ya no se encuentra en la competencia, fue un aparte importante de Guerreros 2020 no por nada la llamaron “La mamá leona” pues ella siempre protestaba contra las injusticias de su equipo y así lo hizo con el más reciente “berrinche” de Macky con quien no tiene buena relación.

Desde su casa y a través de un video en sus redes sociales Ferka reaccionó ante las constante quejas de Macky pues “la mamá leona” asegura que debe aceptar que Ella es mucho mejor que ella, incluso a modo de broma la reto a enfrentarse a golpes.

“Es que deveras no, si yo estuviera en el foro, pedacitos, carnitas hago con esta, ¡ya señora, siéntese, callese! ¿putazos o qué? ¡Ya no sabes ni que decir! ¡Que si los lentes, que sí ya,Ella es mucho más chingona que tu! ¡Cállate ya!”, dijo Ferka en un video

ud83dude4cud83cudffdud83dude4cud83cudffdud83dude4cud83cudffd siiii ya nos arto a tod@s #sienteseseu00f1ora #Ellalamejor #teamferka Posted by TeamFerka on Wednesday, September 16, 2020

A lo lejos se logra apreciar la voz de Christian Estrada quien es novio de la actriz y quien también formó parte de Guerreros 2020 pero que lamentablemente tuvo que dejar la competencia debido a que se rompió el tendón de Aquiles.

Hasta la redacción de esta nota, Macky no se ha pronunciado al respecto.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

