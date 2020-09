Razones para ver la docuserie The Last Narc de Amazon Prime Video: VIDEO

En este episodio de Después de la Función tenemos dos recomendaciones que puedes encontrar en la plataforma de streaming, Amazon Prime Video; la primera es la segunda temporada de la serie The Boys y la segunda, una muy esperada que trata sobre el caso del asesinato del agente antidrogas, Kiki Camarena, El último narco (The Last Narc).

The Boys regresa con la saga basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, que presenta a los vigilantes que se hacen llamar The Boys que deciden hacer todo lo posible para frenar a los superhéroes que están perjudicando a la sociedad. En esta segunda temporada nos resolverá qué llevó a la esposa de Butcher a fugarse y que sucedió sobre el hijo Homeland.

El estreno de la docuserie The Last Narc estaba previsto para el mes de mayo pero por alguna razón "desconocida" se detuvo su promoción, aunque se manejo que fue la propia CIA que amenazó a la casa productora para frenar su estreno y hasta ahora podemos disfrutarla en dicha plataforma de streaming. Protagonizada por Héctor Berréllez, quien fue agente de la DEA, encargado de la investigación del secuestro, tortura y asesinato del agente antidrogas, Kiki Camarena en febrero de 1985 en Guadalajara, México.

La serie documental está dividida en cuatro episodios y revela todo lo que hay detrás de este suceso en voz de algunos de sus protagonistas.

Es un caso famoso, que ha inspirado la realización de series y películas, pero en esta ocasión presenta testimonios de exagentes de la policía judicial de Jalisco que operaron para la organización criminal de Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo.

