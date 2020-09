Youtuber Dhasia Wezka denuncia que fue víctima de acoso: VIDEO

La youtuber mexicana Dhasia Wezka denunció por medio de sus redes sociales una de las experiencias más terribles de su vida, pues fue acosada por un sujeto mientras caminaba por la calle. Fue por medio de su cuenta de Instagram donde la influencer contó a detalle como un sujeto la siguió cuando salió de casa a pasear a su casa sin importar que hubiera tanta gente en la calle.

"Salí a pasear a Mailo y de repente un vato, me di cuenta que me empezó a seguir, se veía completamente normal. Me crucé y se cruza conmigo y me dice ‘dame tu teléfono no quieres ser hostess’ y le dije ‘no gracias’. Me bloqueé porque me espanté a pesar de que había un pu.. de gente. Lo que me pasó por la cabeza es que ahorita va a pasar una camioneta y yo ya desaparecí”, comentó.Wezka.

Asegura que para su fortuna una mujer se percató del acoso y se acercó a auxilarla.

“Afortunadamente una chava que se llama Ana se presentó conmigo, se dio cuenta de la situación que estaba pasando, se dio cuenta de que el chavo me estaba abordonado. Yo me hice pen… para no subirme a mi departamento y me seguí, me escondí atrás de una camioneta y la chava me alcanzó y me preguntó si estaba bien”, puntualizó.

No sé si esperan experimentar historias como las de Dhasia o qué para entender la situación en la que se vive en un país como México. Son enormes las cantidades de desapariciones/feminicidios y el uso del teaser sigue PROHIBIDO. pic.twitter.com/DayTWpzUGa — uD835uDDCDuD835uDDC2uD835uDDC7uD835uDDD2 uD835uDDE6uD835uDE02uD835uDDF5, no dms. (@cielenRoses) September 10, 2020

Solamente fue un gran susto

La youtuber confirmó en su video que se encuentra bien, sin embargo recomendó a sus seguidoras que tenga mucho cuidado cuando caminen solas por las calles.

“Había un chin.. de gente ni siquiera pude gritar, está bien de la ver… esta situación. Afortunadamente estoy bien y no pasó nada, pero se siente muy feo, qué hue… de cabrón. Debería ser legal para las mujeres traer un teaser. Cuídense mucho chavas, no se bloqueen, si necesitan gritar, griten”, finalizó.

