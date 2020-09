Gloria Trevi seduce con FOTO de infarto y se muestra sin una gota de maquillaje

Gloria Trevi es admirada y reconocida por su talento y sus éxitos en la música, algo que sus fans no dudan en apreciarle en todo momento, y este miércoles dejó a todos sus seguidores sin palabras al compartir una imagen antes de dormir en donde se aprecia su rostro sin una gota de maquillaje, lo que dejó sorprendidos a los usuarios pues dio muestra de lo orgullosa que está a sus 52 años, además de lo guapa que puede lucir a esta edad.

Si bien la carrera de Gloria Trevi ha estado cargada de controversia, escándalos y turbulencias profesionales, ahora puede presumir de sostener una carrera en ascenso y con un público que la acompaña en su crecimiento. Sus fieles seguidores constantemente están al tanto de su vida gracias a sus publicaciones, e interacciones, en las redes sociales, en donde comparte momentos importantes en su carrera, su vida personal y familiar.

A sus 52 años, la diva del pop puede presumir de poseer un cuerpo de infarto, consolidado gracias al ejercicio, una buena alimentación, además de cuidados constantes, lo que se ve a simple vista. En esta ocasión no dudó en compartir con los internautas una imagen antes de irse a dormir, en la que se muestra al natural y sin maquillaje. La publicación, como era de esperarse, generó una serie de reacciones.

Bella al natural

Gloria Trevi suele ser muy polifacética y no duda en experimentar cambios drásticos en su apariencia: ¿El resultado? Radicales cambios de look con los que siempre termina deslumbrando. En últimos años ha optado por una apariencia más sobria y elegante, no sin dejar atrás su lado sexy y sensual en sus atuendos.

Con una larga trayectoria musical tras de sí, se mantiene en el gusto del público y con una carrera que le provee nuevos proyectos en los que se renueva y sale triunfadora. Con el apoyo de sus fans y de su familia Gloria Trevi no deja de sorprender con apuestas musicales que rompen con lo establecido. Desde innovadores duetos hasta pistas más atrevidas, sin dejar a un lado su lado pop que le ha hecho ganarse un lugar amplio en la escena musical.

Tan solo hace unos días ofreció una presentación en su casa, debido a la pandemia, en el marco de los Premios Juventud, en donde acaparó los reflectores al posar con un vestido de transparencias y cristales, el cual estaba decorad con una elegante capa de tul, lo que la dejó como una de las mejor vestidas en la ceremonia. Nadie podrá olvidar lo glamurosa que se vio.

Y mas allá de su nueva apariencia más sobria, Gloria Trevi sigue apostando a llevar el glamur a otros niveles, en donde se presente. Conquista y seduce con su trabajo y su belleza, algo que no duda en compartir y disfrutar en sus redes sociales junto a sus fieles seguidores.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

