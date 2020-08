¡Americanista hasta la muerte! Manuel "El Loco" Valdés vestía playera de las Águilas al fallecer

Por todos es bien sabido el fanatismo que sentía Manuel “El Loco" Valdés por el Club América. Debido a que fue un gran aficionado su familia decidió que la camiseta de Azulcrema lo acompañe en la eternidad, así lo reveló su hijo Marcos Valdés.

"Les quiero decir que aquí estamos todos los hermanos, con toda la buena fe, mi papá está con su carita sonriendo muy lindo con su camisa del América. Se nos fue don Manuel pero se queda en los corazones de todo su público", expresó a los medios de comunicación Marcos.

uD83DuDCFD? | Manuel "El Loco Valdés" festejando el campeonato del 2002. Un americanista de corazón uD83DuDC99uD83DuDC9B

¡Emoción hasta las lágrimas!#AméricaYYa uD83EuDD85 #EternaGrandeza pic.twitter.com/M0DdQ4vBsn — Club América (@ClubAmerica) August 28, 2020

El también actor dijo que su padre se fue tranquilo, pues las enfermeras le pusieron el Ave María y le rozaron un rosario. Después, alrededor de las tres de la mañana, se despidió y falleció.

Entre los últimos deseos del intérprete de Médico Brujo, fue que se repartieran las cenizas entre sus tres hijos, contó Marcos.

El hijo de Valdés pidió respeto para su hermano Cristian, quien este año ha sufrido dos grandes pérdidas, la de su abuela materna Socorro Castro y ahora su padre.

Ante la pregunta de si el cantante Cristian Castro vendrá a México para despedirse de su padre, Marcos lo descartó, pues explicó que se encuentra en Miami y Verónica Castro ya había compartido su sentir en un tuit.

“Me quedo con una enseñanza grandiosa de amor, cuando tuve la oportunidad de llevarlo Estados Unidos me platicó toda su historia desde su niñez… él siempre me dijo que fuera feliz, que no me rindiera, que yo tenía la capacidad, que le echara muchas ganas, que en la mente está el éxito. Él nada más quería ser feliz, quería ver a su América tranquilo y despedirse de todo el mundo”, finalizó Marcos Valdés.

El América se despide de "El Loco Valdés"

En tanto, las Águilas del América lamentaron el fallecimiento de Manuel “El Loco” Valdés, uno de los más grandes seguidores del Club, quien era conocido por hacer apuestas con su amigo, el actor Sergio Corona, que le iba a las Chivas del Guadalajara.

A través de sus redes sociales, el club expresó sus condolencias a los familiares del cómico mexicano.

“El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Manuel ‘El Loco Valdés’. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus seres queridos y familiares. Q.E.P.D”.

