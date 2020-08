La casa de Juan Gabriel abre por primera vez sus puertas al público con un gran espectáculo

View this post on Instagram

u2728ud83dudc99 Nuestro Mu00c1STER! ud83dudc99u2728 u2022 u2022 u2022 u2022 #amadoalberto #TheKingOfMusic #albertoaguileravaladez #albertoaguilera #queridoalberto #juangabriel #soyjuangabriel #eldivodejuarez #juanga #eldivodemexico #boss #mexico #orgullomexicano #eternoamor #amoreterno #likeforlikes #idol #likelike #instagram #goodday #vibes #morning #tumblr #love #followforfollowback #follow #musicapopular #latinsinger #love #vuelvanlosromanticos