¡Reina por un día! Shakira bate récord en Youtube como una de las cantantes más buscadas

Con sus videos musicales que superan los mil millones de videos, incluido Chantaje con Maluma Can't remember to forget you con Rihanna y Waka Waka, la colombiana se corona con el puesto número 55

LEYENDA. El último video de la cantautora Me gusta con Anuel, que lanzaron el 6 de maro obtuvo más de 100 millones de visitas. Foto: Especial