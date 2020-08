Chespirito saldrá de manera definitiva de la TV, afirma Florinda Meza

Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, aseguró durante una entrevista que ve poco probable que la decisión de retirar del aire los programas realizados por su esposo, conocido como “Chespirito”, se revierta y declaró sentirse triste por tal decisión.

A principios del mes de agosto se dio a conocer que, luego de 47 años de transmitirse de manera ininterrumpida en las pantallas de televisión de todo el mundo, se suspendía la transmisión de los programas creados por Roberto Gómez Bolaños a nivel mundial, lo que abarca 20 países.

Esa decisión se debería a problemas económicos y legales que existen entre Televisa y Grupo Chespirito, de acuerdo con información proporcionada por Raúl Brindis, conductor de radio y televisión de la cadena Univisión.

Nadie la consultó sobre la decisión

Al ser entrevistada sobre el tema en el programa De Primera Mano, Florinda Meza aseguró que ella no estaba enterada de este conflicto y que nadie le dio a conocer las decisiones que se tomaron sobre el tema.

“Hay cosas que ya no tienen vuelta atrás, supongo que esto no tiene vuelta atrás, no lo sé. Yo sé que debe haber un plan o estrategia, tampoco podemos satanizar a la televisora porque yo por lo menos no sé qué estrategia hay detrás, a mí nadie me ha informado de nada. Difícilmente creo que haya marcha atrás y me entristece”, declaró.

La actriz también aseguró que muchas personas le han preguntado sobre el tema sin embargo no sabe qué responderles dado que no está al tanto de la situación y que quizá la empresa esté pasando por “muchos aprietos”.

Meza es parte de Grupo Chespirito

Durante la entrevista la intérprete de personajes como Doña Florinda o “La Popis” explicó que pese a que es parte de Grupo Chespirito es poco lo que se le informa respecto al legado de su esposo Roberto Gómez Bolaños.

“No sé qué pasó, de pronto veo en las noticias o me entero por las noticias que resulta que no hubo un acuerdo entre las partes y la televisora. Y pues yo soy parte de las partes pero nadie me dio parte… estoy fuera de eso por alguna extraña razón”, declaró.

Florinda Meza consideró que ahora más que nunca se requiere que los programas de su esposo continúen al aire, en momentos en que alcanzaba más audiencia: “Ahorita cuando más necesita la gente de todo esto, cuando más lo estaba viendo la gente, no sabía que se terminaría en julio. Necesitamos algo que nos ancle. No somos nadie sin el pasado,” concluyó.

