Nieta de Talina Fernández se contagió de COVID-19 por andar de fiesta

El pasado viernes 04 de diciembre, Paula Levy hija de la fallecida actriz y cantante Mariana Levy hizo unas fuertes declaraciones a través de un video en vivo desde sus redes sociales, en donde aseguró que su abuela Talina Fernández la corrió de su casa.

Pese a las desafortunadas declaraciones de Paula Levy, ahora ya circula la versión de que las cosas no ocurrieron como la joven lo contó en dicho video pues en realidad la locutora nunca corrió a su nieta, al contrario, la salvó de la mala relación que la joven tiene con su padre “El Pirru”.

¿Qué pasó?

De acuerdo con la revista TVNotas Paula acudió con su abuela Talina en marzo pidiendo su ayuda pues tuvo una fuerte pelea con su padre quien la corrió de su casa y ya no le pagó la preparatoria, y sin dudarlo la conductora de televisión le abrió las puertas de su casa a su nieta y la apoyó en su educación.

Todo parecía ir de maravilla entre nieta y abuela, incluso al principio de la pandemia se fueron ambas a Acapulco a pasar unos días, pero todo esto fue cambiando poco a poco, pues de acuerdo con una persona cercana a Talina Fernández quien habló para la fuente citada anteriormente aseguró que Paula se contagió de COVID-19.

Aún no saben bien si el encierro le afectó a Paula, pero al paso de los días de la pandemia la joven quería salir con amigos, pero Talina le decía que no era correcto pues podía contagiarse, sin embargo, esto no le importó a la joven y comenzó a salir.

De acuerdo con la fuente, relata que Paula se perdió por varios días, desatando la preocupación de su abuela, y aunque la joven aseguró estar bien, la hija de Mariana Levy se encontraba de fiesta en Acapulco.

Para su regreso la joven llamó a su abuela y le dijo que ya no olía y las cosas no le sabían a nada además de que tenía malestar en todo el cuerpo, en ese momento Paula se encontraba en casa de su novio pero quería regresar con su abuela.

Al escuchar todos los síntomas que tenía Paula, Talina inmediatamente le dijo que no podía llegar a su casa pues podría contagiarla y al ser una persona de la tercera edad si contraía el nuevo virus del COVID-19 podría hasta morir.

Sin embargo, Paula no entendió la gravedad de la situación y tomó a mal que su abuela no le permitiera regresar a casa, pero de acuerdo a la fuente la conductora siempre ha estado al pendiente de su nieta e incluso le ha depositado para sus medicinas y comida.

Ya nunca regresó

Pese a que ya pasó mucho tiempo desde que Paula se contagió de COVID-19, la joven se recuperó satisfactoriamente, sin embargo, ya nunca regresó a casa de su abuela y actualmente la joven vive con una tía, tal y como lo reveló en su video el pasado viernes.

De acuerdo con la fuente, Talina Fernández está dispuesta nuevamente a abrirle las puertas de su casa, siempre y cuando respete las reglas de ésta.