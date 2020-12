Like a virgin! Madonna se tatúa por primera vez a sus 62 años ¿Qué se hizo? FOTO

Los tatuajes siempre han existido, pero de unos años para acá parece que han cobrado fuerza en la población y sin duda alguna, algunos famosos no han dudado en sumarse a esta tendencia. Desde Ariana Grande, hasta algunas actrices como Belinda y sus novios. Hoy tocó el turno de Madonna, quien a pesar de su avanzada edad seguía sin ningún tatuaje en el cuerpo.

La reina del pop sorprendió a sus fans con s primer tatuaje a sus 62 años. No dudó ni un segundo en presumir el proceso en sus redes sociales y hasta publicó una serie de fotografías en su Instagram, donde la podemos ver en pleno proceso. Primero parece nerviosa, pero ya después mostró el resultado.

La cantante norteamericana confió el trabajo al tatuador East en el Shamrock Social Club de West Hollywood, quien en su historia de Instagram compartió la publicación de Madonna llamándola "La reina del pop".

¿Madonna nerviosa?

En las fotografías podemos observar a Madonna portando cubrebocas y habló de su tatuaje con East y podemos ver que tomó la mano de un amigo mientras completaban el dibujo.

Además, la reina del pop compartió también fotos del estudio de tatuajes a donde acudió a marcarse la muñeca con nada más y nada menos, que las letras: LRDMSE, que son las primeras letras de cada nombre de sus hijos: Lourdes, Rocco, David, Mercy, Stelle y Estere.

Jugó con la letra de una de sus canciones más famosas. "Like a Virgin" para informar el hecho y escribió "Inked for The Very First , Time", justo como en la letra del éxito en 1984, la cual dice "Touched for the very first time".