Kim Kardashian PARALIZA Instagram posando con DIMINUTO bikini verde: FOTO

Kim Kardashian sigue dando de qué hablar en sus redes sociales, en esta ocasión la socialité deslumbró a sus seguidores con una atrevida fotografía en la que luce su figura como nunca antes.

La también empresaria deleitó a sus seguidores en Instagram con una fotografía en la que luce su curvilínea figura con un diminuto bikini verde, dejando poco a la imaginación de los internautas.

Kim Kardashian lució como siempre más bella que nunca, con un maquillaje perfecto, discreto y elegante. Con un labial nude resaltó sus carnosos labios y su enigmática mirada destacó gracias a un delineado negro. Además, sus larga cabellera con ondas enmarcaron su deslumbrante silueta.

La fortuna de Kim Kardashian

La empresaria cumplió en octubre pasado 40 años de edad y demostró que se encuentra en su mejor momento; además, goza de una gran fortuna que comparte con su familia.

Kim Kardashian es una de las celebridades de Estados Unidos mejor pagadas y su fortuna se calcula en 780 millones de dólares. Cantidad que ha ganado gracias a su exitosa marca de cosméticos y su reality show “Keeping Up with the Kardashians”.

El éxito para la empresaria continúa y en 2019 lanzó su propia marca de fajas moldeadoras llamada Skims, que se vio envuelta en polémica por el nombre que finalmente tuvo que ser cambiado.

Foto: Instagram

Con información de medios