HBO, Amazon Prime y Netflix: Estas son las mejores series del 2020

Este inusual 2020 está a punto de concluir y como cada fin de año se ha dado a conocer la lista de las que se consideran las mejores series de este año en voz de los críticos. Así como existen muchas voces que han seleccionado las que consideran las mejores producciones, dignas de verse, en este año, el diario The New York Times ha sido solo uno de los medios que ha dado a conocer su lista de series estadounidense, así como de producción internacional que bajo su criterio triunfaron este año.

Los críticos del famoso diario publicaron la lista de series y documentales que merecen la pena ser vistas por los espectadores, ya que, de acuerdo con su criterio, se ganaron las palmas de los críticos y del auditorio, solo por mencionar algunas destacan “P-Valley”, ”What We Do in the Shadows”, “Mrs. America”, “Normal People”, Better Call Saul”, “Better things” y “I May destroy You”, como producciones estadounidenses.

Mientras que en los títulos internacionales destacan la surcoreanaa ““It’s Okay to Not Be Okay” y “Kingdom”, ambas de Netflix, la británica “Temple” y “My Brilliant Friend”, así como las españolas “Patria” y “Arde Madrid”. Otras listas han incluido a series como "The Crown y "Poco Ortodoxa", así como producciones de suspenso. El diario hizo énfasis en las afectaciones que ha dejado la pandemia en la televisión global, lo que llevó a un cambio en el ranking de calificaciones dado que diversas producciones psopusieron sus rodajes.

La selección incluye series, documentales y programas de diversas plataformas streaming, y el ránking también incluye producciones como “Doc McStuffins”, “Teenage Bounty Hunters”, “Vida”, “Schitt´s Creek”, “Brockmire”, “Lenox Hil”, “Bojack Horseman” y “The Good Place”. A continuación, te enlistamos las producciones que tienes que ver sí o sí.

-Series de EU

“The Good Lord Bird”

Noticias Relacionadas ¡Imperdibles! Series mexicanas sólo disponibles en Disney Plus

“I May Destroy You”

“Keep Your Hands Off Eizouken”

“Mrs. America”

“Normal People”

“Better Call Saul”

“Better Things”

“City So Real”

“Pen15″

“P-Valley”

“What We Do in the Shadows”

-Series Internacionales

"The Crown"

“Belgravia”

“The Bureau”

“For Sama”

"Poco Ortodoxa"

“It’s Okay to Not Be Okay”

“Kingdom”

“My Brilliant Friend”

“Patria”

“Mystery Road”

“Temple”