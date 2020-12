¿Quién fue Jaime Camil Garza, padre de Jaime e Issabela Camil?

Jaime Camil Garza, papá del actor Jaime Camil y de Issabela perdió la vida este domingo 06 de diciembre, quien estuvo internado en un hospital de Acapulco a causa de un virus que entró por la vesícula.

Desafortunadamente se complicó causando una fuerte infección, que no pudo ser atendida a tiempo, por lo que su familia decidió trasladarlo a la Ciudad de México, pero les advirtieron que no era posible pues pondrían en riesgo su salud, por lo que finalmente los médicos no pudieron hacer nada y este día perdió la batalla.

Jaime Federico Camil Garza, es uno de los empresarios más adinerados de México, además de ser el padre del reconocido actor Jaime Camil, posee fuertes conexiones en el mundo de la consultoría, la política y el entretenimiento, según indica, Swiss Leaks.

El famoso padre de los actores tuvo a lo largo de su vida fue amigo de grandes personalidades y se le relaciona con la familia Bush en los Estados Unidos y fue uno de los primeros inversionistas que apoyo en su carrera a Luis Miguel.

A lo largo de su vida el empresario siempre ha estado rodeada de mucha gente famosa y propietarios de grande compañías, no por nada es una de las familias más queridas y reconocidas tanto en el ámbito del espectáculo como del político y empresarial.

De acuerdo con diversas fuentes, Camil Garza, fue el empresario que le prestó dinero para saldar una deuda que tenía el cantante con el fisco mexicano.

Fue a partir de ese momento en que ambas familias forjaron una buena amistad, al extremo que el mismo Luis Miguel le decía papá a Jaime Camil Garza; sin embargo, todo el cariño se echó por la borda cuando "el Sol" puso sus ojos en Issabella Camil.

Con quien mantuvo una relación amorosa, pero al terminar con su hija se alejo de la familia Camil a pesar del apoyo que recibió, por lo que fue un capítulo oscuro dentro de la familia que intentó dejar atrás su relación con el artista.