Fernando Colunga se NIEGA a tener hijos; esta es la RAZÓN

Uno de los actores más queridos y recordados de la pantalla chica y los melodramas, es Fernando Colunga, quién actualmente se le puede disfrutar en la retransmisión de la telenovela "Soy tu dueña" en la que comparte créditos con Lucero y Silvia Pinal.

Sin embargo, el verlo casado y formando una familia, es un sueño que muchos de sus seguidores quisieran ver materializado.

Inestable

Al respecto, Colunga compartió en entrevista con un medio digital, que es una persona muy comprometida con su trabajo y los horarios que requiere su profesión le hace difícil mantener una relación estable.

Además aseguró que por tal motivo no puede entablar un compromiso tan grande, así que se ha mentalizado para no tener hijos por ahora.

Aunque no lo descarta, sabe que su prioridad es seguir creciendo en lo profesional, además hizo hincapié en que no hace falta tener un documento que legitime un compromiso en una relación, pero que por ahora, esa meta no esta dentro de sus planes a corto plazo.