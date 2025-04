Susana Alexander revela la fecha de la última función de teatro antes del retiro definitivo de los escenarios

La primera actriz Susana Alexander dio a conocer su retiro definitivo de los escenarios, la celebridad mencionó que a los 81 años se despedirá de su trabajo, no sin antes llevar a cabo dos últimas funciones de la obra “Dios, ¿sigues ahí?”, el proyecto de teatro con el que pondrá fin a su exitosa carrera.

Después de anunciar la noticia sobre su retiro, Susana Alexander subió un video a su cuenta oficial en Instagram en donde invitó a sus seguidores y al público en general a que la acompañe a las dos funciones que tiene programadas de la obra “Dios, ¿sigues ahí?”, expresó que le daría bastante gusto ver a su gente en el Teatro Xola para despedirse de su profesión de más de 75 años.

Quiero invitarlos a que me acompañen a la última obra que haré en mi vida, una obra de mi autoría, dirección y conmigo en el escenario. ’Dios, ¿sigues ahí?’ Últimas 2 funciones, en el @TeatroXola. Con pilarfloresdelvalle. Puede usted encontrar sus boletos en el enlace del perfil. ¡Muchas gracias! Me hará mucha ilusión verlos por última vez.

La obra “Dios, ¿sigues ahí?” es el proyecto que pone fin a la carrera de la primera actriz, quien acaba de anunciar su retiro definitivo del escenario debido a complicaciones de salud y recomendaciones de su médico, por lo que expresó en un video en sus redes que este mes de abril realizará dos funciones en el Teatro Xola de su puesta en escena y que espera que el público que disfruta de su trabajo la acompañe en este momento tan importante en su vida personal y profesional.

El motivo por el que Susana Alexander decidió despedirse de los escenarios definitivamente se debe a complicaciones de salud y recomendaciones médicas, pues aunque mencionó que no es algo que desee, su cuerpo ya le pide descanso y la edad no la deja continuar con su carrera como actriz.

“Es por causa de fuerza mayor. La causa de fuerza mayor es que soy mayor. Mi edad ya no me deja. Ya no quiere. Mi cuerpecito ya dijo que no quiere seguir. Ya no puede seguir trabajando. El doctor me dijo: ‘Se acabó, señora. Tiene usted que entender que tiene que parar’”, fue parte de la declaración de Susana Alexander.