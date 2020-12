Camila Sodi niega ataque a reportera; da su versión de los hechos

Un par de semanas después del incidente que protagonizó Camila Sodi en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la actriz salió a dar su versión de los hechos.

La sobrina de Thalia posteó un mensaje en sus redes sociales, para que sus fanáticos supieran sobre el altercado que tuvo con una reportera antes de salir de la capital del país.

"En el aeropuerto la reportera empezó a entrevistar a mi mamá, que estaba con mi hijo, y me metí entre ellos dos para que no acosaran a mi hijo y respetaran su privacidad. Entonces, la reportera me empezó a decir que la empuje. Ya sabes cómo son, al final uno siempre acaba mal”, publicó la actriz.

Los hechos ocurrieron a mediados de mes, cuando Sodi se dirigía hacia la terminal aérea, cuando la reportera intentó entrevistar a la mamá de la actriz, lo que provocó un pequeño zafarrancho y discusiones.