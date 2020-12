Raúl Campos y Félix de Valdivia “Desmenuzan” la comedia

Con el auge del stand up, la comedia mexicana se ha transformado por completo en los últimos 10 años, permitiendo que haya más diversidad, al menos esto es lo que consideran los creativos Raúl Campos y Félix de Valdivia, quienes ahora se enfocan en enriquecer y elevar el discurso para lograr una revolución cultural.

“La comedia nacional cada día está mejor y queremos dignificarla más, mejorando el contenido, que como autores tengamos un punto de vista original, propio y sea reflejo de la sociedad en la que vivimos. Queremos hacerla brutalmente honesta, filtrando el lenguaje, género y la política”, señaló Raúl Campos.

Para Valdivia este cambio ha sido notorio, porque antes había una tradición entre los comediantes sobre seguir las reglas para reírte o no de algo, qué palabras se podían decir y cuáles no, por eso cuando empezaron a salir los standuperos, picaron “algunos cayos”, pero lo ve como parte de cualquier movimiento que se genera como una vanguardia.

“Actualmente, lo que tenemos son comentarios a ciertos standuperos y eso es bueno, justo creo que la comedia no puede ser hegemónica, no hay una comedia, hay muchas voces y lo que queremos es fomentar esa diversidad, que haya diálogo y si a alguien al que no le gusta algo, que levante la mano, porque es parte de un ejercicio como sociedad”, afirmó Valdivia.

Raúl y Félix también saben que hacer comedia no es fácil, incluso es más complicado que hacer llorar a alguien, por lo mismo y para reconocer el trabajo de los standuperos, realizaron el podcast “Toma 1” donde hablan con distintos exponentes del género sobre sus inicios.

“Es un oficio difícil, porque el truco es que parezca sencillo, pero detrás hay mucho trabajo y metodología, algo que mucha gente no ve. También hay mucho fracaso y a veces de esto se genera algo positivo, entonces hay que fracasar mucho y con este material lo que buscamos es ofrecer una mirada de todo lo que hay atrás”, agregó Valdivia.

Ambos coincidieron en que no es que la comedia antes del stand up fuera mala, pero había muy pocas voces, no había diversidad, el más claro ejemplo es que ahora hay standuperos de la comunidad LGBT muy fuertes, conquistando a todo el público y eso es lo que le hacía falta.

Destacados

El podcast se puede escuchar en Spotify , entre los primeros invitados están Pablo Araiza, Kikis y Diego Zanassi.

resalta en la conversación como novelas como “ ” tenía elementos discriminatorios. Algunos de los invitados, resaltan que el poder tener acceso a la televisión gringa, los ayudó a abrir su panorama.

Tanto Félix como Raúl se han dedicado a escribir y dirigir late nights, sitcoms y especiales de comedia.

Numeralia

15 de junio salió “Toma 1” con Alex Fernández como invitado.

como invitado. 25 producciones han hecho Raúl y Félix.

Por Patricia Villanueva