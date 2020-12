Exatlón México: ¿Quién es el FAMOSO boxeador que reforzará este domingo a 'Titanes'?

Este domingo, Exatlón México no tendrá ni duelo por la Supervivencia, ni Duelo de Eliminación, pero eso no quiere decir que no habrá un duelo impresionante, pues uno de los equipos recibirá su último refuerzo, el cual podría ser Misael el 'Chino' Rodríguez, quien ya había estado en la competición.

El 'Chino' fue medallista olímpico en Río 2016 y obtuvo la presea de bronce en la categoría de 75 kilogramos. Además, ha participado en Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe, en los cuales sumó una medalla de plata, por lo que se espera sea un gran competidor.

El boxeador, ya había sido parte del reality show, específicamente en la segunda temporada con el equipo de los famosos. Su salida causó mucho revuelo, ya que comenzaron las especulaciones sobre su relación con Evelyn Guijarro, compañera del concurso, y un supuesto embarazo.

Además de una pelea con el luchador Dragon Lee después que este ganara una de las pruebas del programa y de acuerdo a los adelantos del programa, el "Chino" estaría dentro de equipo equipo rojo, es decir, con los Titanes.

Esta semana, los amantes del reality show de resistencia física y habilidad mental fueron testigos de la llegada de los refuerzos que se integraron a las filas de Titanes y Héroes.

Por parte del equipo ROJO llegarán Pame Verdirame y Mau López; en tanto, el AZUL le dará la bienvenida a Ernesto Cazares y Cecilia Álvarez "Wushu".