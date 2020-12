Danna Paola ENCIENDE el espíritu NAVIDEÑO con estas canciones: VIDEOS

Danna Paola sin duda es una fanática de la navidad y entre sus canciones cuenta con un par de colaboraciones en donde comparte su espíritu navideño con todos sus seguidores, y así lo mostró desde que arrancó el mes de diciembre cuando compartió un nuevo video en su canal de YouTube.

Se trata de su propia versión de la canción ‘All I Want For Christmas Is You’, interpretada también por Mariah Carey, que encantó a sus seguidores y a través de sus redes sociales le hicieron saber cuanto les gustó esta melodía.

Hasta el momento el video cuanta con más de 835 mil reproducciones y los comentarios por parte de los seguidores de la cantante no se han hecho esperar y de esta manera la interprete de "Oye Pablo" puso su granito de arena para que podamos festejar con nuestra familia escuchando lo mejor de sus canciones.

Aquí el video:

En diversas ocasiones la bella cantante mexicana ha demostrado su amor por las celebraciones navideñas, y pasar tiempo con su familia y amigos, cuestión que ha compartido con sus seguidores en redes sociales.

Una de las colaboraciones más esperadas es la de Danna Paola con Morat, quienes actualizaron la canción "Dulce Navidad", que ha sido bien recibida por el público mexicano.

La canción se dio a conocer desde el momento en que salió el trabajo discográfico, hace algunas horas se compartió el video oficial, donde se aprecia a la banda colombiana interpretar sus instrumentos.

Lo que más llamó la atención del video fue que son tres las Dannas Paolas las que aparecen vestidas de soldado al estilo del Cascanueces.