Mía y Erik Rubín ofrecerán concierto virtual; te decimos cuándo y dónde disfrutarlo

Mía y Erik Rubín darán un concierto el día de hoy, a las 8:00 de la noche, en la plataforma de cinepolisklic.com donde presentarán su proyecto “Raíces”. Este proyecto fue un ofrecimiento de Mariana Ochoa y Cinépolis, luego de que el ex de Timbiriche asegurara que ya le habían pedido en varias ocasiones que hiciera algo junto a su hija.

Este será el debut musical de Mía, algo que es motivo de celebración para Erik: “Me empezó a caer el veinte. Los elementos, los condimentos que hacen este platillo tan especial. Es la primera vez que cantamos juntos, es el estreno de Mía”, explicó.

El repertorio que cantarán incluye éxitos de Erik Rubín en su carrera en Timbiriche y como solista. Además, habrán tres canciones nuevas y un invitado sorpresa con quien cantarán cuatro temas.

Mia y Erik Rubín estarán juntos por primera vez

"Le debo a mi papá la pasión por la música"

“Mi papá fue quien me introdujo al mundo de la música. Por él es mi pasión. Siempre ha estado en mi vida, me inspiro de todo tipo de fuentes. Desde rock, música de los setenta, urbana, pop, en inglés, en español. Me gusta enriquecerme de toda la cultura musical”, dijo la hija del ex Timbiriche.

Aunque algunas de las canciones que han montado para “Raíces” ya son conocidas, el proyecto contempló darles una nueva vida con diferentes arreglos y con un nuevo tinte más propio.

Para Mia, ese proceso en el estudio fue satisfactorio, pues comprobó la buena química con su padre y con el resto de los músicos.