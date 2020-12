Verónica Castro revela al programa Hoy cómo va a celebrar la Navidad sin su mamá

Recientemente Verónica Castro dio a conocer que regresa al cine mexicano y lo hace de la mano de su hijo Michelle Castro con la cinta “Dime cuando tú” la cual se estrenará este 25 de diciembre en Navidad y es justamente la ojiverde quien contó cómo pasará esta fecha sin la presencia de su madre.

Y es que el pasado 25 de abril, Doña Socorro Castro Alba, madre de Verónica Castro, murió a los 85 años de edad en un hospital de la CDMX, por lo que esta Navidad, “La Vero” la celebrará de manera diferente.

¿Cómo celebrará Navidad?

En entrevista para el programa Hoy, Verónica Castro reveló a Galilea Montijo que esta Navidad será la primera que pase con la ausencia de su madre, sin embargo, estará muy bien acompañada.

Y es que la protagonista de la telenovela “Rosa Salvaje” contó que la noche del 24 de diciembre y madrugada del 25 estará en casa con su hijo Michelle Castro y la esposa de éste.

Además Verónica Castro espera que pueda llegar a México, Cristian castro para pasar esta fecha importante con sus dos hijos e ir a ver el estreno de “Dime cuando tú”.

“Con mi hijo, con su esposa y no se si alcance a llegar Christian, estaremos juntos, comeremos algo y nos daremos un abrazo de lejitos, nos iremos al cine a comer palomitas”, reveló Verónica Castro a Galilea Montijo

¿Le tiene miedo al coronavirus?

Luego de que la actriz reveló que se abrazará con su familia “de lejitos” para evitar algún riesgo de contraer la COVID-19, Galilea cuestionó a “La Vero” sobre si tiene miedo a la pandemia que azota al mundo.

Ante esto, Verónica Castro reveló que ha platicado con su hijo Michelle sobre si salen de viaje a vacacionar, pero, éste le dice que debe disfrutar pues a pesar de que se cuide del nuevo virus, finalmente deberá morir.

“Tengo mucho miedo, mi hijo me dice que está bien que me cuide pero que de todas formas me voy a morir” dijo Verónica Castro en entrevista al programa Hoy