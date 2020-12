Carla Morrison está de luto, muere su papá por Covid-19: “Gracias por elegirme”

Carla Morrison compartió en su cuenta de Instagram un mensaje con el que da el último adiós a su padre, quien falleció el pasado 12 de diciembre pues tenía problemas de salud que se complicaron con el Covid-19.

La cantante señaló que su padre, Hilario Morrison, presentaba problemas de salud desde hace algunos años; sin embargo, se habrían complicado en los últimos días y, finalmente, el Covid-19 “no ayudó”.

“Hoy su ausencia más que nunca me recuerda que gran parte de quien soy hoy es por él (…) Tengo su mismo carácter, mismo ímpetu, misma emoción, mismo impulso, misma fuerza y, finalmente, soy la más parecida a el físicamente”, escribió la cantante.

Triste despedida por teléfono

Carla Morrison se despidió de su padre por teléfono, pues no podían estar junto a él debido a las medidas sanitarias por el coronavirus: “Este dolor es diferente, esta ausencia es diferente, este dejar ir es totalmente diferente”.

La cantante sabía que su padre estaba orgulloso de ella y que contaba con su apoyo para continuar con su carrera en la música y cada decisión personal.

“Mi apá estaba tan orgulloso de mí, me lo dijo varias veces y se lo veía en su mirada. Mi apá me quería y me lo recordaba seguido cuando me llamaba por teléfono. Mi apá me dijo que sí, que me fuera a París y que hiciera lo que necesitara para sentirme mejor, pero que él sabía que al regresar yo iba a hacerlo mejor que nunca”, escribió.